Росіяни продемонстрували запуск ракет на танковому полігоні і стали посміховиськом в мережі

На військовому полігоні в підмосковному Алабіно, де проходять заходи в рамках форуму МО РФ "Армія-2020", рРосійські танкісти показали свою влучність.

Відео з полігону опублікував у своєму Twitter блогер Մιtαuskαs.

И почему у меня такое чувство, что трепетать от страха при виде путинских ракет с непредсказуемой траекторией должны не солдаты агрессивного блока НАТО, а жители Воронежа? 😴 pic.twitter.com/qaXSPiFYN8 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 25, 2020

На записі видно, як військові банально не потрапляють по цілях, промахуючись практично постійно. "Витягнути" провали намагається коментатор, який, незважаючи на очевидні помилки бадьорим голосом розповідає, що одна ракета "вразила ціль", хоч і вибухнула ще в польоті, а друга по променю лазера "рикошетом йде трохи вище".

"І чому у мене таке відчуття, що тремтіти від страху, побачивши путінські ракети з непередбачуваною траєкторією, повинні не солдати агресивного блоку НАТО, а жителі Воронежа?", – підписав відео блогер.

Коментарі під публікацією - ще цікавіші за сам "сюжет":

"Да. Ціль призначають після потрапляння ракети в що-небудь", "Кривий лазер", "вся справа в кривизні простору", "бий своїх, щоб чужі боялися", "фактично потрапляє? Швидше за все, теоретично. ::))) А вони ще Гагаріна в космос відправили. Якось цим сумніваюся", "Ракета рикошетом - це казка! Благо, ліс не дозволив полетіти за "кривизну землі"!", "Зате який запал у коментатора! Ще є така класна штука як дружній вогонь, що більш цінно для високоточної зброї. "Ура, ми ломимо; гнуться шведи".

Раніше ми писали про те, що в рамках цього форуму був представлений макет безпілотника "Грім", котрий позиціонується як гордість російської військової авіації. Однак на виставці показали муляж суперрозробки.

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Як повідомляла Politeka, російська космонавтика опинилася у великій чорній дірі.

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