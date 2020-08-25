Росіяни продемонстрували запуск ракет на танковому полігоні і стали посміховиськом в мережі
На військовому полігоні в підмосковному Алабіно, де проходять заходи в рамках форуму МО РФ "Армія-2020", рРосійські танкісти показали свою влучність.
Відео з полігону опублікував у своєму Twitter блогер Մιtαuskαs.
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На записі видно, як військові банально не потрапляють по цілях, промахуючись практично постійно. "Витягнути" провали намагається коментатор, який, незважаючи на очевидні помилки бадьорим голосом розповідає, що одна ракета "вразила ціль", хоч і вибухнула ще в польоті, а друга по променю лазера "рикошетом йде трохи вище".
"І чому у мене таке відчуття, що тремтіти від страху, побачивши путінські ракети з непередбачуваною траєкторією, повинні не солдати агресивного блоку НАТО, а жителі Воронежа?", – підписав відео блогер.
Коментарі під публікацією - ще цікавіші за сам "сюжет":
"Да. Ціль призначають після потрапляння ракети в що-небудь", "Кривий лазер", "вся справа в кривизні простору", "бий своїх, щоб чужі боялися", "фактично потрапляє? Швидше за все, теоретично. ::))) А вони ще Гагаріна в космос відправили. Якось цим сумніваюся", "Ракета рикошетом - це казка! Благо, ліс не дозволив полетіти за "кривизну землі"!", "Зате який запал у коментатора! Ще є така класна штука як дружній вогонь, що більш цінно для високоточної зброї. "Ура, ми ломимо; гнуться шведи".
Раніше ми писали про те, що в рамках цього форуму був представлений макет безпілотника "Грім", котрий позиціонується як гордість російської військової авіації. Однак на виставці показали муляж суперрозробки.
Нагадаємо, у мережі показали нові ряси для священиків російської армії.
Як повідомляла Politeka, російська космонавтика опинилася у великій чорній дірі.
Також Politeka писала, що путінська армія залишилася без найпотужнішої зброї.