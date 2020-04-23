Россия – это страна, которая погрязла в разгильдяйстве и абсолютном беззаконии, считает известный писатель и сатирик Михаил Жванецкий

Такое мнение он высказал в интервью изданию «Собеседник» и поделился своим предчувствием относительно будущего страны.

Писатель, который в свое время был награжден орденом из рук российского президента Владимира Путина, не боится говорить правду о том, что происходит в стране. Он уверен, что скоро жизнь в РФ станет еще хуже, чем сейчас.

«Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах… Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать», – пояснил она на своем примере такие пессимистичные ожидания.

Он также дал емкую характеристику россиянам.

«Наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты. Или авианосец. У нас был «Адмирал Кузнецов», но у него, как ты знаешь, был большой недостаток: когда он двинулся, то отмечал свой маршрут черным дымом. Больно говорить, да все газеты писали: наши космонавты видели этот дым из космоса… А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил», — подчеркнул Жванецкий.

Однако больше всего возмущает и угнетает сатирика тотальная безнаказанность, которая царит по всей России. Даже самым закоренелым преступникам и разгильдяям все сходит с рук.

«Постоянно слышишь о катастрофах, в которых гибнут наши люди: то подъезд от взрыва газа обрушится, то полдома сгорит в самом центре Москвы, то автобус с детьми перевернется. И я как-то не замечаю, чтобы настоящие виновные понесли наказание. Должны работать суды! Нельзя к этому так просто относиться! Во всех цивилизованных странах, мне кажется, подобные трагедии заканчиваются показательным судом. То, что газовая система никудышная и дороги не чистятся – это уже для России привычно. А вот то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие», — заявил писатель.

Ранее Жванецкий говорил, что россияне попросту завидуют своим соседям украинцам, потому что те решились на изменения в стране, чего никогда не смогут сделать в РФ.

Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.

Как сообщала Politeka, известному комику Жванецкому пригрозили в Украине: «Должен отказаться».

Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».