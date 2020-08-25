Россияне продемонстрировали запуск ракет на танковом полигоне и стали посмешищем в сети

На военном полигоне в подмосковном Алабино, где проходят мероприятия в рамках форума МО РФ «Армия-2020», российские танкисты показали свою меткость.

Видео с полигона опубликовал в своем Twitter блогер Մιtαuskαs.

И почему у меня такое чувство, что трепетать от страха при виде путинских ракет с непредсказуемой траекторией должны не солдаты агрессивного блока НАТО, а жители Воронежа? 😴 pic.twitter.com/qaXSPiFYN8 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 25, 2020

На записи видно, как военные банально не попадают по целям, промахиваясь практическо постоянно. «Вытянуть» провалы пытается комментатор, который, несмотря на очевидные ошибки бодрым голосом рассказывает, что одна ракета «поразила цель», хоть и взорвалась еще в полете, а вторая по лучу лазера «рикошетом уходит немного выше».

«И почему у меня такое чувство, что трепетать от страха при виде путинских ракет с непредсказуемой траекторией должны не солдаты агрессивного блока НАТО, а жители Воронежа?», – подписал видео блогер.

Комментарии под публикацией – еще похлеще самого «сюжета»:

«Да. Цель назначают после попадания ракеты во что-нибудь», «кривой лазер», «все дело в кривизне пространства», «Бей своих, чтоб чужие боялись», «Фактически попадает? Скорее всего, теоретически. ::))) А они еще Гагарина в космос отправили. Как-то этим сомневаюсь», «Ракета рикошетом - это сказка! Благо, лес не позволил улететь за "кривизну земли"!», «Зато какой задор у комментатора! Ещё есть такая классная штука как дружественный огонь, что более ценно для высокоточного оружия. "Ура, мы ломим; гнутся шведы"».

Ранее мы писали о том, что в рамках этого форума был представлен макет беспилотника «Гром», который позиционируется как гордость российское военной авиации. Однако на выставке показали муляж суперразработки.

Напомним, в сети показали новые рясы для священников российской армии.

Как сообщала Politeka, российская космонавтика оказалась в большой черной дыре.

Также Politeka писала, что путинская армия осталась без мощнейшего оружия.