Незважаючи на те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито набрав понад 80% на виборах, він уже програв

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук висловив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, передає Politeka.net.

Найяскравішим показником цього провалу стала поява президента зі зброєю в руках перед ОМОНом, впевнений журналіст.

"Той, хто не здатний схопитися за сСвій народ, змушений схопитися за автомат. Той, хто захищений цілою армією, від страху натягує бронежилет. А проти цих людей диктатор, котрий нап'ялив бронежилет, з автоматом в руках, якому аплодує тільки до зубів озброєний ОМОН на бронетехніці",- зазначає він.

Йому ж Бутусов протиставляє людей, які, не ховаючи облич, вийшли на мирні протести, зайнявши все місто й аплодуючи один одному, кричать Лукашенку "Йди геть!". Журналіст підкреслив, що нічого більш трагічного, комічного і символічного в боротьбі за свободу в нашому столітті придумати неможливо.

Тому, підкреслює Бутусов, Лукашенко не може бути на вулицях зі своїм народом, тому що його народу на вулицях немає:

"Відсутність страху у сотень тисяч звела з розуму від страху людину, яка володіє необмеженою владою».

Дії білоруського президента в ситуації, що склалася, демонструють не силу влади, а її нерозуміння і презирство до неї.

"Білорусь переросла свого диктатора, Білорусь не хоче "доброго царя". Білорусь не хоче "стабільності", купленої кров'ю, вбивствами, тортурами, брехнею. Завдяки Лукашенку всі вони розуміють, що таке бути худобою, одягнувши чорне і б'ючи співгромадян палицею, і що не бути худобою дуже просто - треба просто вийди на площу під національним прапором", – пише автор.

Бутусов сумнівається, що білоруський президент віддасть владу без крові, проте він вже переможений:

"Лукашенко програв, вже програв, тому що він може захопити владу, проте вже ніколи не зможе захопити народ. Білорусь буде або окупованою, або вільною, але вона вже ніколи не буде лукашенківською".

Нагадаэмо, Лукашенко остаточно програв Тихановській, всі його плани поламані.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко видав порцію марення про українців і окупації частини Білорусі.

Також Politeka писала, що Лукашенко придумав, як помститися неугодним білорусам.