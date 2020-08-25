Белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев записал жесткое обращение к Александру Лукашенко

В обращении опозиционер пояснил, что Лукашенко зря цепляется за власть в Беларуси и ищет помощи у России, в частности Путина. По его словам, Лукашенко окончательно проиграл домохозяйке Тихановской, которая достойно себя ведет в столь сложных обстоятельствах.

Такое заявление он озвучил на своем канале в Youtube.

"Попытками сблизиться с Путиным и Россией Лукашенко лишь настраивает против себя остатки своих подчиненных, которые недовольны тем, что их готовятся заменить специалистами из РФ", - пояснил он, добавив, что президент Беларуси также настраивает против себя народ.

Прокопьев отмечает, что Тихановская на его фоне выглядит как настоящий дипломат, со знанием языков и отличным поведением.

Он также заверил, что все планы Лукашенко рухнули и он уже проиграл кресло президента Беларуси домохозяйке, которая выступает за мирный протест в стране и всячески его поддерживает.

Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заговорил о возможной оккупации одной из областей Беларуси. По его словам, такой план, предусматривающий "отделение" Гродненской области, якобы разработали страны Запада.

Президент на встрече также затронул тему массовых протестов в Беларуси. Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров горняками из Украины.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.