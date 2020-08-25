Несмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы набрал свыше 80% на выборах, он уже проиграл

Такое мнение на своей странице в социальной сети Фейсбук высказал главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

Самым ярким показателем этого провала стало появление президента с оружием в руках перед ОМОНом, уверен журналист.

«Тот, кто не способен схватиться за свой народ, вынужден схватиться за автомат. Тот, кто защищён целой армией, от страха натягивает бронежилет. А против этих людей диктатор, напяливший бронежилет, с автоматом в руках, которому аплодирует только до зубов вооруженный ОМОН на бронетехнике», – отмечает он.

Ему же Бутусов противопоставляет людей, которые, не пряча лиц, вышли на мирные протесты, заняв весь город и аплодируя друг другу, кричат Лукашенко «Уходи!». Журналист подчеркнулЮ что ничего более трагичного, комичного и символичнего в борьбе за свободу в нашем веке придумать невозможно.

Поэтому, подчеркивает Бутусов, Лукашенко не может быть на улицах со своим народом, потому что его народа на улицах нет:

«Отсутствие страха у сотен тысяч свело с ума от страха человека, располагающего неограниченной властью».

Действия белорусского президента в сложившейся ситуации демонстрируют не силу власти, а ее непонимание и презрение к ней.

«Беларусь переросла своего диктатора, Беларусь не хочет «доброго царя». Беларусь не хочет «стабильности», купленной кровью, убийствами, пытками, ложью. Благодаря Лукашенко все они понимают, что такое быть скотом, одев чёрное и избивая сограждан дубинкой, и что не быть скотом очень просто - надо просто выйди на площадь под национальным флагом», – пишет автор.

Бутусов сомневается, что белорусский президент отдаст власть без крови, однако он уже повержен:

«Лукашенко проиграл, уже проиграл, потому что он может захватить власть, однако уже никогда не сможет захватить народ. Беларусь будет либо оккупированной, либо свободной, но она уже никогда не будет лукашенковской».

Напомним, Лукашенко окончательно проиграл Тихановской, все его планы рухнули.

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