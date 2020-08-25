До такої реальності люди в ОРДЛО не були готові

Затяті прихильники "незалежного" від України Донбасузавили від чергового приниження, яке їм довелося пізнати в окупації

Люди, які свого часу висміювали українців за те, що вони їздять до Європи "мити туалети", поскаржилися на необхідність чистити сортири в "ДНР" за спасибі.

Про "свавілля" розповів блогер Єгор Воронов, який всіляко підтримував "ДНР" і хаяв Україну. Свою історію він написав на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За його словами, в "республіці" люди страждаютьчерез затримки заробітної плати, і працівники Горлівського відділення Донецької залізниці – не виняток.

Якщо раніше Горлівка була логістичним центром всього Донбасу, то тепер тут ходить лише один поїзд "Ясинувата-Луганськ-Ясинувата", рух якого на даний момент призупинено. Перспектив розвитку не видно, а питання оплати праці стоїть все гостріше. Так, співробітники вже скаржаться на місячну затримку зарплати, а також на те, що повинні безкоштовно виконувати додаткову роботу.

"Ми всі працюємо не за своєю спеціальністю. Ми підтримуємо чистоту вокзалу та його території. Стоїмо, так би мовити, в три погибелі на платформах, вириваючи траву. На спеці, на сонці. І, поки ти її всю не вирвеш, ти додому не підеш. Постійно проводимо прибирання на території і в вокзалі від "А" до "Я"! А нам за це хтось платить? Ні! Ми робимо роботу станційних робітників, прибиральниць, двірників, садівників і т. д. а ще з 06:20 ранку в електричці "Байрак - Ясинувата" катаємося і... торгуємо пиріжками, приготованими на кухні вокзалу Ясинуватої. А кому не подобається - можуть йти. Так, і ще – змушують йти мити туалети або до кінця робочого дня бички збирати по всій території вокзалу, станції, рейках і платформах. А це не маленька відстань. Все це ненормально", - цитує блогер розповідь працівників залізниці.

Більш того, ходять чутки, що вокзали "Микитівка" і "Байрак" опинилися на межі закриття, оскільки від колишньої затребуваності не залишилося і сліду.

З цього приводу не упустив можливості поіронізувати відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

"Російські братушки-визволителі, які так багато насміхалися над українцями, що ті їздять на заробітки в Європу, прийшовши на Донбас, змусили жителів Донбасу чистити сортири безкоштовно. Вони, напевно, вважають, що жителів Донбасу повинна втішати думка, що вони роблять це в ім'я боротьби з фашизмом і в пам'ять про дідів, які воювали", – зазначив він.

Нагадаємо, у Криму та Луганську підняли українські прапори на зло окупантам.

Як повідомляла Politeka, Кравчук заговорив про особливий статус Донбасу.

Також Politeka писала, що окупанти придумали спосіб залишити переселенців без житла.