Мифы о том, что Донбасс кормит Украину, разбились на мелкие кусочки

Шахтеры Донбасса, которые ранее уверяли, что их регион кормит всю Украину, почувствовали прелести жизни в «русском мире»

В социальных сетях ежедневно публикуют десятки историй о том, как изменилась жизнь в ОРДЛО после того, как оккупанты взялись наводить там свои порядки.

Очередной крик души опубликовал в своем телеграмм-канале блогер под ником Vitauskas.

Он поделился скрином сообщения из группы «Свердловск – ты должен это знать», в котором речь идет о непростой судьбе шахтеров под крылом России. Автор недоумевает, почему сейчас на Донбассе к шахтерам относятся, как к мусору? Мол, если Донбасс перестанет добывать уголь, здесь все станет, поскольку руду на предприятия никто просто так не повезет.

«Почему правительство собирается повышать зарплату бюджетникам, когда работникам сферы, которая наполняет бюджет, месяцами задерживают их кровно заработанные копейки. Речь ведь даже не идет о повышении зарплат. Отдайте то, что уже заработали! Деньги ведь есть, чтобы праздники проводить да учителей прикармливать! Дайте же шахтерам в шахтерском крае детей нормально в школу собрать, чтобы перезанимать у соседей не приходилось!», – негодует автор.

В свою очередь блогер не особо сочувствует бедным шахтерам.

« ​Донбасс кормит всю Украину", - кричали они. Но тут пришли российские освободители и спасли от ф*шистского ига», – иронизирует он.

Напомним, сторонники «русского мира» взбунтовались из-за призыва в ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.