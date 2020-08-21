Шахтеры Донбасса, которые ранее уверяли, что их регион кормит всю Украину, почувствовали прелести жизни в «русском мире»
В социальных сетях ежедневно публикуют десятки историй о том, как изменилась жизнь в ОРДЛО после того, как оккупанты взялись наводить там свои порядки.
Очередной крик души опубликовал в своем телеграмм-канале блогер под ником Vitauskas.
Он поделился скрином сообщения из группы «Свердловск – ты должен это знать», в котором речь идет о непростой судьбе шахтеров под крылом России. Автор недоумевает, почему сейчас на Донбассе к шахтерам относятся, как к мусору? Мол, если Донбасс перестанет добывать уголь, здесь все станет, поскольку руду на предприятия никто просто так не повезет.
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«Почему правительство собирается повышать зарплату бюджетникам, когда работникам сферы, которая наполняет бюджет, месяцами задерживают их кровно заработанные копейки. Речь ведь даже не идет о повышении зарплат. Отдайте то, что уже заработали! Деньги ведь есть, чтобы праздники проводить да учителей прикармливать! Дайте же шахтерам в шахтерском крае детей нормально в школу собрать, чтобы перезанимать у соседей не приходилось!», – негодует автор.
В свою очередь блогер не особо сочувствует бедным шахтерам.
« Донбасс кормит всю Украину", - кричали они. Но тут пришли российские освободители и спасли от ф*шистского ига», – иронизирует он.
Напомним, сторонники «русского мира» взбунтовались из-за призыва в ОРДЛО.
Как сообщала Politeka, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".
Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.