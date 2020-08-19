Новость о грядущем осеннем призыве жителей ОРДЛО в ряды «народной милиции» заставила граждан призывного возраста и их родителей испытать, мягко говоря, дискомфорт

Об этом в своей колонке для «Информационного сопротивления» пишет известный блогер Елена Степова, которая в свое время вынуждена была уехать из оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию.

Автор отмечает, что в 2014 году люди призывного возраста и их родители в подавляющем большинстве, поверив кремлевской пропаганде и телевизору, массово захотели в Россию, позарившись на пенсии, зарплаты и «величие». Те же, кто призывал включить здравый рассудок и не предавать Украину, становились врагами Донбасса, а некоторые за такую позицию платили даже жизнью.

«Жители Луганской и Донецкой областей в 2014-м году очень хотели быть РФ. Мы как-то пытались пояснить, что «быть Россией» – это не только получать зарплату в рублях, это еще и жить по законам РФ, чтить Конституцию РФ, а также служить в армии РФ и отдавать долг РФ налогами и жизнью. Но кто нас слушал. Все, кто был против РФ на Донбассе в 2014-м году были объявлены персонами нон-грата, врагами народа, нациками, фашистами, укропами, вуйками», – вспоминает Степова.

Когда же пришло время вспомнить не только о правах, но и об обязанностях, в ОРДЛО заволновались. Сейчас, отмечает блогер, по количеству коментов тема призыва в ОРДЛО очень болезненная и животрепещущая для живущих там.

«Многие «республиканцы» надеются избежать призыва, выехав в РФ, используя для этого паспорт гражданина РФ. Значит, осознание позиции «страна-гражданин-гражданский долг» так и не постучалось в их головы. Ну, и ладно. РФ тоже мясо нужно, у них то Сирию освобождать, то мак в Афгане убирать», – пишет Степова.

Она предупреждает россиян о том, что призывники из ОРДЛО подходят для разгона демонстраций и митингов.

«Ни стыда, ни совести, да еще и обида на ничего не давший Донбассу российский народ», – иронизирует блогер.

В свою очередь в соцсетях местные жители пишут о том, что пока республика не признана официально на уровне стран мира, призыв в ее армию не законен, что из людей хотят сделать террористов, чтобы они потом не смогли выехать ни в РФ, ни в Украину, ни в Польшу на работу и тому подобное.

Напомним, украинцам пояснили, почему война с РФ будет долгой.

Как сообщала Politeka, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.