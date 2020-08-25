К такой реальности люди в ОРДЛО не были готовы

Ярые сторонники «независимого» от Украины Донбасса взвыли от очередного унижения, которое им довелось познать в оккупации

Люди, которые в свое время высмеивали украинцев за то, что они ездят в Европу «мыть туалеты», пожаловались на необходимость чистить сортиры в «ДНР» за спасибо.

О «беспределе» рассказал блогер Егор Воронов, который всячески поддерживал «ДНР» и хаял Украину. Свою историю он написал на странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

По его словам, в «республике» люди страдают от задержек заработной платы, и работники Горловского отделения Донецкой железной дороги – не исключение.

Если ранее Горловка была логистическим центром всего Донбасса, то теперь тут ходит лишь один поезд «Ясиноватая - Луганск – Ясиноватая», движение которого на данный момент приостановлено. Перспектив развития не видно, а вопрос оплаты труда стоит все острее. Так, сотрудники уже жалуются на месячную задержку зарплаты, а также на то, что должны бесплатно выполнять дополнительную работу.

«Мы все работаем не по своей специальности. Мы поддерживаем чистоту вокзала и его территории. Стоим, так сказать, в три погибели на платформах, вырывая траву. На жаре, на солнцепёке. И, пока ты её всю не вырвешь, ты домой не уйдешь. Постоянно проводим уборку на территории и в вокзале от "А" до "Я"! А нам за это кто-то платит? Нет! Мы делаем работу станционных рабочих, уборщиц, дворников, садоводов и т.д. А еще с 06:20 утра в электричке "Байрак - Ясиноватая" катаемся и... торгуем пирожками, приготовленными на кухне вокзала Ясиноватой. А кому не нравится - могут уходить. Да, и ещё - заставляют идти мыть туалеты или до конца рабочего дня бычки собирать по всей территории вокзала, станции, рельсам и платформам. А это не маленькое расстояние. Всё это ненормально», – цитирует блогер рассказ работников железной дороги.

Более того, ходят слухи, что вокзалы «Никитовка» и «Байрак» оказались на грани закрытия, поскольку от былой востребованности не осталось и следа.

По этому поводу не упустил возможности поиронизировать известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский.

«Российские братушки-освободители, которые так много насмехались над украинцами, что те ездят на заработки в Европу, придя на Донбасс, заставили жителей Донбасса чистить сортиры бесплатно. Они, наверное, считают, что жителей Донбасса должна утешать мысль, что они делают это во имя борьбы с фашизмом и в память о воевавших дедах», – отметил он.

Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.

Как сообщала Politeka, Кравчук заговорил об особом статусе Донбасса.

Также Politeka писала, что оккупанты придумали способ оставить переселенцев без жилья.