Президент РФ Володимир Путін не хоче зустрічатися в Нормандському форматі і цьому є пояснення

Про це у своєму блозі для Цензор пише відомий український журналіст Кирило Сазонов, передає Politeka.

За його словами, небажання Путіна пояснюється тим, що на цій зустрічі Володимир Зеленський, Ангела Меркель Емманюель Макрон "затискають" його втрьох.

"Ось і поставив завдання своїм в ТКГ-причепитися до постанови Ради з місцевих виборів, яких не буде на окупованих РФ територіях. Кравчук дуже красиво петляє. Каже, ок, напишу звернення до Верховної Ради. Росіяни щасливі-вирішили питання, Нормандський формат буде. Їм і в голову не приходить, що Верховна Рада це звірення просто проігнорує", - пояснив політику Києва журналіст.

Однак, продовжив Сазонов, Рада необов'язково голосує так, як цього хоче президент, тим більше, що в цьому випадку Зеленський повністю за непроведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

"Не буде ніхто прибирати формулювання про окуповані території. Кравчук росіян тактовно і красиво наколов. Він внесе свої побажання до ВР. Там все проігнорують. Повільно. Без квапливості. Все в рамках закону і логіки парламентсько-президентської республіки. Коли чергова зустріч у Нормандському форматі вже відбудеться. Росіяни знову не зможуть зрозуміти-де їх кинули?"– підсумував Кирило Сазонов.

Politeka повідомляла, що перший президент України Леонід Кравчук знову дав інтерв'ю пропагандистам РФ і поділився планами щодо ОРДЛО. Зокрема, він розповів пропагандистам про умови повернення мирного життя на окуповані Росією регіони. За його словами, Україні варто розглянути пропозицію про вільну економічну зону не тільки в непідконтрольних районах, а й в цілому в Донецькій і Луганській областях.

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, що робити з Донбасом. Зокрема, він заявив про те, що Україні не слід робити кроки з реінтеграції окупованих територій Донбасу.

"Я не розумію, навіщо потрібні ці вибори на Донбасі, навіщо його реінтегрувати назад в Україну, на чорта лисого це все потрібно. Ця "ракова пухлина" на сході України вже відрізана. Статус-кво, який зберігається на даний момент-це оптимальний варіант. Нічого краще не придумати, ніж відмовитися", - сказав він.

Забужко порадила відправити на карантин жителів Донбасу: "потрібні спеціальні програми..."

Снайпер " ЛНР" здався ЗСУ і видав особливості служби у бойовиків: "по суботах показували..."

Жадан розповів, як події на Донбасі змінили свідомість українців: "Люди сьогодні хочуть..."