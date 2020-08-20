Президент РФ Владимир Путин не хочет встречаться в Нормандском формате и этому есть объяснение

Об этом в своем блоге для Цензора пишет известный украинский журналист Кирилл Сазонов, передает Politeka.

По его словам, нежелание Путина объясняется тем, что на этой встрече Владимир Зеленский, Ангела Меркель Эмманюэль Макрон "зажимают" его втроем.

"Вот и поставил задачу своим в ТКГ - прицепиться к постановлению Рады по местным выборам, которых не будет на оккупированных РФ территориях. Кравчук очень красиво петляет. Говорит, ок, напишу звернення к Верховной Раде. Русские счастливы - решили вопрос, Нормандский формат будет. Им и в голову не приходит, что Верховная Рада это звернення просто проигнорирует", – объяснил политику Киева журналист.

Однако, продолжил Сазонов, Рада необязательно голосует так, как этого хочет президент, тем более, что в этом случае Зеленский полностью за непроведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Не будет никто убирать формулировку про оккупированные территории. Кравчук россиян тактично и красиво наколол. Он внесет свои пожелания в ВР. Там все проигнорируют. Медленно. Без торопливости. Все в рамках закона и логики парламентско-президентской республики. Когда очередная встреча в Нормандском формате уже состоится. Россияне опять не смогут понять - где их кинули?", – подытожил Кирилл Сазонов.

Politeka сообщала, что первый президент Украины Леонид Кравчук снова дал интервью пропагандистам РФ и поделился планами по ОРДЛО. В частности, он рассказал пропагандистам об условиях возвращения мирной жизни на оккупированные Россией регионы. По его словам, Украине стоит рассмотреть предложение о свободной экономической зоне не только в неподконтрольных районах, а и в целом в Донецкой и Луганской областях.

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что делать с Донбассом. В частности, он заявил о том, что Украине не следует предпринимать шаги по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

"Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно. Эта "раковая опухоль" на востоке Украины уже отрезана. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать, чем отказаться", – сказал он.

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