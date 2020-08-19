Писательница Оксана Забужко заявила, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин"
В частности, она назвала угрожающей ситуацию с российской пропагандой на оккупированной части Донбасса. Женщина подчеркнула, что в этом плане ОРДЛО требует восстановления.
Об этом она сказала 2020 года в интервью "5 каналу".
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"Там, конечно, нужны и время, и специальные программы для изменения сознания людей, которых пропагадировали. То есть эти территории должны быть на "карантине", несомненно. Есть одна хорошая новость в этом всем... Ложь РФ, создание фальшивой реальности требует намного больше потраченных усилий, нежели правда, которую говорить, как известно, легко и приятно. Правда эффективная", – считает она.
Также ранее сообщалось, что украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины.
По ее мнению, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне. План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью.
По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.