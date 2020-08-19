Писательница Оксана Забужко заявила, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин"

В частности, она назвала угрожающей ситуацию с российской пропагандой на оккупированной части Донбасса. Женщина подчеркнула, что в этом плане ОРДЛО требует восстановления.

Об этом она сказала 2020 года в интервью "5 каналу".

"Там, конечно, нужны и время, и специальные программы для изменения сознания людей, которых пропагадировали. То есть эти территории должны быть на "карантине", несомненно. Есть одна хорошая новость в этом всем... Ложь РФ, создание фальшивой реальности требует намного больше потраченных усилий, нежели правда, которую говорить, как известно, легко и приятно. Правда эффективная", – считает она.

Также ранее сообщалось, что украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины.

По ее мнению, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне. План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна.