Жителям окупованого Луганська після "звільнення" від України приготували чергове "покращення"

Яке саме, на своїй сторінці в соціальній мережі розповів блогер Денис Казанський, передає Politeka.net.

Журналіст поділився скрином з групи "Луганський інсайд", де повідомляється про те, що разом з підвищенням зарплат в "ЛНР" очікується і зростання комунальних тарифів.

"Його планували ще з весни. Це вимога братів наших старших", - зазначає інсайдер, додавши, що рости цифри в платіжках почнуть, найімовірніше, вже в цьому році.

"Першим піднімуть гроші на квартплату, потім на воду, світло й опалення. Опалення, за словами джерела, стане дорогим, підвищення інших тарифів також буде досить істотним", - йдеться в повідомленні.

"Не зрозумів, як це "старші брати" (тобто росіяни) можуть вимагати від незалежної республіки підвищення комунальних тарифів? А як же внутрішній конфлікт? Та й взагалі, як відомо, високі тарифи – через Майдан і МВФ. Хто ж винен у тому, що їх тепер в ЛДНР підвищать?" – не втримався від сарказму Казанський.

Раніше повідомлялося про те, що закриття "кордонів" між самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" на Добасі через загрозу поширення китайського вірусу призвело до несподіваних наслідків.

У соцмережах повідомили про облави, які влаштували з перших чисел серпня на тих, хто намагається обхідними шляхами потрапити з однієї "республіки" в іншу.

"Якщо людину спіймають, їй загрожує штраф в 30 тисяч рублів (і конфіскація автомобіля до оплати штрафу, якщо людина намагалася перетнути кордон на автотранспорті). Ситуація склалася абсолютно ідіотська", – скаржаться жителі "звільнених" "Л/ДНР".

Нагадавши, окупанти масово зачищають Донецьк від української символіки.

Як повідомляла Politeka, процвітання "ДНР" показали в одному фото.

Також Politeka писала, що снайпер "ЛНР" втік в Україну зі "звільненого" Донбасу, кадри.