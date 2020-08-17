Жителям оккупированного Луганска после «освобождения» от Украины приготовили очередное «покращення»

Какое именно, на своей странице в социальной стеи рассказал блогер Денис Казанский, передает Politeka.net.

Журналист поделился скрином из группы «Луганский инсайд», где сообщается о том, что вместе с повышением зарплат в «ЛНР» ожидается и рост коммунальных тарифов.

«Его планировали еще с весны. Это требование братьев наших старших», – отмечает инсайдер, добавив, что расти цифры в платежках начнут, скорее всего, уже в этом году.

«Первым поднимут деньги на квартплату, затем на воду, свет и отопление. Отопление, по словам источника, станет дорогим, повышение других тарифов также будет довольно существенным», – говорится в сообщении.

«Не понял, как это «старшие братья» (т.е. россияне) могут требовать от независимой республики повышения коммунальных тарифов? А как же внутренний конфликт? Да и вообще, как известно, высокие тарифы – из-за Майдана и МВФ. Кто же виноват в том, что их теперь в ЛДНР повысят?», – не удержался от сарказма Казанский.

Ранее сообщалось о том, что закрытие «границ» между самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР» на Добассе из-за угрозы распространения китайского вируса привело к неожиданным последствиям.

В соцсетях сообщили об облавах, которые устроили с первых чисел августа на тех, кто пытается обходными путями попасть из одной «республики» в другую.

«Если человека поймают, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей (и конфискация автомобиля до оплаты штрафа, если человек пытался пересечь границу на автотранспорте). Ситуация сложилась абсолютно идиотская», – жалуются жители «освобожденных» «Л/ДНР».

Напомним, оккупанты массово зачищают Донецк от украинской символики.

Как сообщала Politeka, процветание "ДНР" показали в одном фото.

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