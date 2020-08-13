Обещанное процветание «ДНР» после «освобождения» от Украины так и не наступило

Очередное тому подтверждение опубликовал на своей странице в Twitter известный донецкий блогер и журналист Денис Казанский, передает Politeka.net.

Он поделился скрином новости одного из пропагандистких СМИ за 2018 год. В ней сообщается о том, что в «республике» восстанавливается машиностроение, и уже через пару лет «ДНР» будет «оазисом благополучия на фоне обезлюдевшей Украины».

Тут же прикреплено фото трамвая, который, по замыслу оккупантов, должен был вызвать у Киева зависть к успехам «ДНР».

Однако по прошествии двух лет все закончилось традиционно:

«Как вы понимаете, этот хваленый мегатрамвай до сих пор не вышел на маршрут», – написал Казанский.

«Оазис утонул в своём благополучии», «На маршрут то он как раз вышел. Только это маршрут в чистилище», «да и как ему выйти, рельсы то в металлолом сдали))», «Я — Донецкий! Я — Порезанный на металл!», «А в «обезлюдевшую» провинциальную Полтаву за это время подвезли пару десятков новых автобусов и троллейбусов и ещё 30шт на подходе. Полсотни новых транспортных средств получил и Кременчуг», «как всегда пук», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в «ДНР» взялись массово избавляться от украинской символики. Так, в центре Донецка были замечены вышки, на которых работники коммунальных служб сбивали со здания барельефы с тризубом.

Мы также писали, что боевик Максим Фомин посоветовал россиянам не бунтовать против Путина, напугав их на примере ОРДЛО последствиями революции.

Напомним, боевики массово сдаются Украине, сотни пришли с повинной.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" не пропускают людей в ОРДЛО.

Также Politeka писала, что боевики обвинили Киев в "издевательствах" над коммунальщиками Луганска.