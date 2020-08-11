В «ЛНР» мало какие новости выходят без упоминания Украины и всего, что связано с ней

Даже если это информация – о работе коммунальщиков. Как это подается жителям оккупированной территории, наглядно продемонстрировал блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети.

Журналист опубликовал скрин новости на сайте ГТРК «Луганск 24», в которой рассказывалось о том, что «коммунальщики выполняют свою работу вопреки созданным Киевом трудностям».

На заглавном фото – сотрудники сферы ЖКХ, преимущественно женщины, которые убирают мусор под домом.

«Все мы знаем, какое «наследство» досталось нам от Украины. Свой негативный след оставляет энергетическая, водная и экономическая блокады со стороны официального Киева. Но вопреки всем трудностям работники сферы жилищно-коммунального хозяйства продолжают выполнять свою работу и ликвидировать различные аварии», – среди прочего рассказали пропагандисты, пояснив, в чем же вина Киева.

Также отмечается, что очень часто "коммунальщики вынуждены рисковать своими жизнями, чтобы восстановить электроснабжение в городах и поселках Республики".

Однако автор твитта отреагировал на пост с совершенно иного ракурса.

«Проклятые б**деровцы мешают работать героическим коммунальщикам ЛНР! Не дают вывозить мусор из баков. Спаивают сотрудников водоканала. Портят асфальт. Корчуют молодые деревца», – подписал публикацию Казанский.

Пользователи не замешкались с ироничными комментариями в ответ:

«Странно, конечно, что оккупационные власти к**рашен-вермахта не удосужились сообщить своим холуям из коммунальных служб Лугандонии, что запретили своим гауляйтерам вывозить мусор и ремонтировать асфальт, чтобы там не прошли танки НАТО», «А шо они там на фото ищут, неужто распятого мальчика в трусиках выкопать решили? Интересно, а кто им эту кучу навалил: ещё Порошенко или уже Зеленский?».

Ранее мы писали, что боевики устроили облавы с первых чисел августа на тех, кто пытается обходными путями попасть из «ЛНР» в «ДНР». Если человека поймают, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей (и конфискация автомобиля до оплаты штрафа, если человек пытался пересечь границу на автотранспорте).

Как известно, «границы» между «республиками» закрыли из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, чем обернется воссоединение с ОРЛДО.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" не пропускают людей в ОРДЛО.