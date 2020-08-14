Один із затриманих протестувальників у Білорусі розповів, про жорстокість силовиків

Історію хлопця опублікувало видання "Новое время".

"Мені 17 років, я неповнолітній. Мене затримали в ніч з 10-го на 11 серпня. Я не чинив опір. Було дуже страшно. Ти розумієш, що ти в глухому куті і тобі нікуди бігти", - почав свою розповідь хлопець.

За його словами, силовики в Білорусі проводять затримання з особливою жорстокістю і не боятися застосовувати насильство.

"Вони продовжують бити і кричать:" ви хотіли демократії, під...си? Ось вам демократія!" - і далі б'ють, б'ють, б'ють. Абсолютно всіх", - зазначив він.

Активістів спочатку вантажать в автозаки, а потім доставляють в РУВС, і весь цей час їх б'ють поліцейські.

"Я ще в автозаку сказав, що мені немає 18 років. Це абсолютно нікого не хвилює. Я розумів, що будуть бити під час затримання, як би ти не чинив опір, але я не думав, що будуть бити в РУВС", - згадує хлопець.

Також він згадав момент, коли на його очах побили чоловіка лише за те, що він читав опозиційні Телеграм-канали.

"Напевно, найжорстокіше, яке я бачив за все життя. Потім його забрали".

За його словами, силовики не упускають моменту "попрацювати кийками" з людьми.



"Вони отримують від цього справжнє задоволення. Після всього, що відбувається мене повели, посадили в машину і відвезли додому. Що врешті-решт я отримав? Побиття і п'ять годин непроглядного пекла. Я не можу нормально сидіти і спати", - зазначив потерпілий.

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