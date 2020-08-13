Белорусы должны иметь четкий план на случай, если протесты потерпят поражение

Как передает Politeka, об этом написала на своей странице в соцсети украинская военная Елена Билозерская.

Прежде всего она признала, что недооценивала белорусов и не верила в их способность на масштабное восстание.

"Но, вообще-то, так часто бывает - люди, которые кажутся забитыми, без ответа и не способными дать отпор - может быть, у них просто больший запас терпения. Молчат и копят в себе, а когда прорвет - будет не битая посуда, будет Везувий", - отметила она.

Впрочем, военная подчеркнула, что пока все равно нельзя отвергать варианта провала восстания.

Если белорусам все-таки не хватит сил, и восстание захлебнется, надо будет спасать людей - засвеченных и тех, на чьих руках к тому времени будет кровь. Билозерская напомнила, что в Беларуси есть смертная казнь.

"Первая мысль - белорусские леса, идеальные, пока тепло, для партизанской деятельности и для того, чтобы просто пересидеть какое-то время. Пока в городах неспокойно, вряд ли силовики полезут в леса кого-то ловить", - подчеркнула военная.

Из этих лесов, по ее словам, "если станет совсем плохо", можно вполне легко добраться до Украины.

"Кстати, думаю, если дойдет до партизанщины, то нелегальные перемещения через эту длинную и очень плохо контролируемую границу будут осуществляться в обоих направлениях. Потом можно остаться в Украине, но умнее, учитывая наши временные маленькие сложности, будут просить убежище на Западе", - написала она.

Как известно, массовые протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента, согласно которым действиющий лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко якобы набрал целых 93% голосов. Белорусы назвали такие результаты откровенной фальсификацией, потому начали выходить на улицу с протестами. Также известно, что многие предприятия в Беларуси объявили бессрочную забастовку. Люди не выходят на работу в знак протеста против режима Лукашенко. Тем временем силовики уже "приняли" огромное количество протестующих в Беларуси, среди которых есть и трое граждан Украины.

Напомним, Зеленский срочно обратился к украинцам, ситуация серьезная: "Хочется, чтобы не было жертв".

Ранее Politeka сообщала, что "слуга народа "поздравил Лукашенко, разгон Майдана с жертвами не помеха:" Благодарю вас за...".

Также Politeka писала, что Зеленского просят давать гражданство протестующим белорусам: "Лукашенко останется и займется теми, кто...".