Україна повинна спростити процедуру отримання громадянства для білорусів

Як передає Politeka, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в соцмережі.

Він опублікував відповідне звернення до глави держави з цього приводу.

"Рівно рік тому Володимир Зеленський підписав указ про спрощене отримання українського громадянства для росіян, яких з політичних підстав переслідують вдома. Настав час цю норму розширити і на громадян Білорусі", - впевнений Цимбалюк.

За його словами, це не стане питанням втручання у внутрішні справи - це питання солідарності і гуманізму.

За прогнозами журналіста, такий крок з боку української влади ніяк не вплине на переговори у Мінську.

"Зіпсуються від цього відносини з офіційним Мінськом? Не думаю, хоча іскрити може. На переговори в Мінську по Донбасу це точно не вплине. Там взагалі нічого не вирішується", - заявив Цимбалюк.

На думку Цимбалюка, швидше за все Олександо Лукашенко залишиться при владі і "займеться" тими, хто виступає проти нього зараз.

"Кримінальні справи, закручування гайок і в'язниці", - прогнозує журналіст подальшу долю учасників протестів.

Саме тому, на його думку, Україна має надати можливість отримати громадянство тим, кого почне переслідувати білоруська влада.

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