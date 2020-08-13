Украина должна упростить процедуру получения гражданства для белорусов

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети.

Он опубликовал соответствующее обращение к главе государства по этому поводу.

"Ровно год назад Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном получении украинского гражданства для россиян, которых по политическим основаниям преследуют дома. Настало время эту норму расширить и на граждан Беларуси", - уверен Цимбалюк.

По его словам, это не станет вопросом вмешательства во внутренние дела - это вопрос солидарности и гуманизма.

По прогнозам журналиста, такой шаг со стороны украинских властей никак не повлияет на переговоры в Минске.

"Испортятся ли от этого отношения с официальным Минском? Не думаю, хотя искрить может. На переговоры в Минске по Донбассу это точно не повлияет. Там вообще ничего не решается", - заявил Цимбалюк.

По мнению Цимбалюка, скорее всего Александо Лукашенко останется у власти и "займется" теми, кто выступает против него сейчас.

"Уголовные дела, закручивание гаек и тюрьмы", - прогнозирует журналист дальнейшую судьбу участников протестов.

Именно поэтому, по его мнению, Украина должна предоставить возможность получить гражданство тем, кого начнет преследовать белорусская власть.

Напомним, Зеленский срочно обратился к украинцам, ситуация серьезная: "Хочется, чтобы не было жертв".

Ранее Politeka сообщала, что "слуга народа "поздравил Лукашенко, разгон Майдана с жертвами не помеха:" Благодарю вас за...".

Также Politeka писала, что "слуг народа" собираются аннулировать: что угрожает партии Зеленского.