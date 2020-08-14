Один из задержанных протестующих в Беларуси рассказал, о жестокости силовиков

Историю парня опубликовало издание "Новое время"

"Мне 17 лет, я несовершеннолетний. Меня задержали в ночь с 10-го на 11 августа. Я не сопротивлялся. Было очень страшно. Ты понимаешь, что ты в тупике и тебе некуда бежать", - начал свой рассказ парень.

По его словам, силовики в Беларуси проводят задержания с особой жестокостью и не бояться применять насилие.

"Они продолжают бить и кричат: «Вы хотели демократии, пид... сы? Вот вам демократия!"- и дальше бьют, бьют, бьют. Абсолютно всех", - отметил он.

Активистов сначала грузят в автозаки, а потом доставляют в РУВД, и все это время их избивают полицейские.

"Я еще в автозаке сказал, что мне нет 18 лет. Это абсолютно никого не волнует. Я понимал, что будут бить во время задержания, как бы ты ни сопротивлялся, но я не думал, что будут бить в РУВД", - вспоминает парень.

Также он вспомнил момент, когда на его глазах избили мужчину лишь за то, что он читал оппозиционные Телеграм-каналы

"Наверное, самое жестокое, какое я видел за всю жизнь. Потом его забрали".

По его словам, силовики не упускают момента "поработать дубинками" с людьми.



"Они получают от этого истинное удовольствие. После всего происходящего меня повели, посадили в машину и отвезли домой. Что в конце концов я получил? Избиение и пять часов кромешного ада. Я не могу нормально сидеть и спать", - отметил пострадавший.

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