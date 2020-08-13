Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказался о протестах в Беларуси

По его мнению, Кремль заинтересован в дальнейшем пребывании на посту президента Беларуси Александра Лукашенко. Такой вывод он сделал на основании месседжей пропагандистских СМИ:

"Россия считает, что Лукашенко надо накрутить уши, но он должен остаться", – отметил Тука. Об этом он рассказал в интервью для Обозревателя.

В частности, Тука обратил внимание на реакцию кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на кадры протестов у посольства Беларуси в Москве. "Люди скандировали: "Сначала – Минск, потом – Москва".

"И Соловьева, который продемонстрировал это в онлайне, от этих скандирования просто рвало на куски", – отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что пропагандисты называют протестующих белорусов "экстремистами, фашистами и нацистами" всего лишь потому, что те несут белорусские флаги и скандируют "Живе Беларусь", то есть Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании.

Таким образом, на сегодняшний день для президента РФ Владимира Путина нахождение Лукашенко на посту – принципиальный вопрос.

"Я должен констатировать, что согласно с поведением российских СМИ, Лукашенко надо дать под зад, проучить, но не выгонять", – резюмировал Тука.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

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