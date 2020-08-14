Охочих гинути за "Л/ДНР" стає все менше, й окупанти змушені придумувати, як укомплектувати "війська"

Так, у "ЛНР" пішли чутки про те, що керівництво всерйоз задумалося про створення регулярної армії. Відповідною інформацією в соцмережах поділився блогер під ніком Фашик Донецький.

У скрині повідомлення з телеграм-каналу "Замітки громадянина", який віноприлюднив, повідомляється про те, що в "ЛНР" гряде осінній призов, який має конкретні цілі.

"Охочих служити за копійки все менше і менше. І висновок такий, що раз не хочете служити за 15-20 тисяч, будете служити безкоштовно на благо Батьківщини. Це значно розвантажить систему фінансування, яка віддається на контракти військовослужбовцям. Я не можу сказати, що це погано, але і поки бойові дії – не можу сказати, що добре для молодих пацанів. Особливо враховуючи нашу тенденцію молоді, гроші за воєнники будуть летіти по кишенях штабу армії", – йдеться в публікації.

Раніше ми вже розповідали, що окупаційна влада РФ на чолі з місцевими "вождями республік" змушують людей іти на фронт.

За інформацією журналістів, в "республіках" штучно створюються всі умови для запобігання працевлаштуванню тих, кого раніше залучали до мобілізаційних зборів, але хто відмовився від призову.

Разом з тим місцеві військкомати дуже активізувалися в частині призову на військову службу робітників, які будуть звільнені у зв'язку із закриттям підприємств, де вони працювали.

Нагадаємо, військовий ЗСУ розповів, чим небезпечна нова активна фаза на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, кара наздогнала бойовиків "ЛДНР", почалася зачистка командирів.

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