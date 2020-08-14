Призыв поможет не только пополнить ряды боевиков, но и существенно сэкономить

Желающих гибнуть за «Л/ДНР» становится все меньше, и оккупанты вынуждены придумывать, как укомплектовать «войска»

Так, в «ЛНР» пошли слухи о том, что руководство всерьез задумалось о создании регулярной армии. Соответствующей информацией в соцсетях поделился блогер под ником Фашик Донецкий.

В скрине сообщения из телеграмм-канала «Заметки гражданина», который он обнародовал, сообщается о том, что в «ЛНР» грядет осенний призыв, который имеет конкретные цели.

«Желающих служить за копейки все меньше и меньше. И вывод таков, что раз не хотите служить за 15-20 тысяч, будете служить бесплатно на благо родины. Это значительно разгрузит систему финансирования, которая отдается на контракты военнослужащим. Я не могу сказать, что это плохо, но и пока боевее действия – не могу сказать, что хорошо для молодых пацанов. Особенно учитывая нашу тенденцию молодежи, деньги за военники будут лететь по карманам штабу армии», – гласит публикация.

Ранее мы уже рассказывали, что оккупационные власти РФ во главе с местными «вождями республик» вынуждают людей идти на фронт.

По информации журналистов, в «республиках» искусственно создаются все условия для предотвращения трудоустройства тех, кого ранее привлекали к мобилизационным сборам, но кто отказался от призыва.

Вместе с тем местные военкоматы очень активизировались в части призова на военную службу работников, которые будут уволены в связи с закрытием предприятий, где они трудились.

Напомним, военный ВСУ рассказал, чем опасна новая активная фаза на Донбассе.

Как сообщала Politeka, кара настигла боевиков «ЛДНР», началась зачистка командиров.

Также Politeka писала, что на Донбассе ликвидировано 8 российских морпехов: тела готовят к эвакуации в РФ.