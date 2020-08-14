У "ДНР" окупанти роблять все можливе, щоб геть стерти пам'ять про Україну, а за українську мову навіть готові піти на крайні заходи

Так, пропагандист "республіки" Олександр Дмитрієвський зізнався, що мріє дожити до тих часів, коли всього лише за одне слово українською мовою будуть заливати в горлянку розплавлений свинець.

На слова бойовика звернув увагу відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський, про що і розповів на своєму каналі в YouTube.

Дмитрієвський часто публікується в російських ЗМІ з антиукраїнською спрямованістю, виступає в ефірі телеканалів в "ДНР" і всіляко просуває тему про повне викорінення української мови.

Як відомо, в "ДНР" вже позбавили українську мову статусу державної, а навчання в школах і вузах повністю проходить російською.

"І ось ці люди, які дотримуються абсолютно людожерських, класичних нацистських поглядів в найдикішому їх варіанті, вони нам пред'являють якісь претензії з приводу ф*шизму, нацизму", – дивується журналіст.

Казанський не підбирав виразів у бік пропагандиста, що працює в структурі Міністерства інформації "ДНР". Він додав, що за подібні слова Дмитрієвський абсолютно не понесе ніякого покарання, оскільки в "республіці" подібне абсолютно нормально.

"Так, а вони хіба не заливають? Я неодноразово чув про те, що за українську мову в ОРДЛО розстрілюють", "а Кравчук хоче дати їм більше російської", "про цей маразм він дуже скоро буде розповідати курмаршалу", "усіма своїми діями, починаючи з початку війни, вони доводять, що вони являють собою ніщо інше, як ф*шизм", "Страшно, що московити настільки оскотинені, що готові заливати свинець в горло не тільки українцям за українську, а й білорусам за білоруську, латишам за латиську, молдаванам за молдавську, грузинам за грузинську і т.п.", – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, процвітання "ДНР" показали в одному фото.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" не пропускають людей в ОРДЛО.

Також Politeka писала, що бойовики звинуватили Київ у "знущаннях" над комунальниками Луганська.