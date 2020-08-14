В «ДНР» оккупанты делают все возможное, чтобы напрочь стереть память об Украине, а за украинский язык даже готовы пойти на самые крайние меры

Так, пропагандист «республики» Александр Дмитриевский признался, что мечтает дожить до тех времен, когда всего лишь за одно слово на украинском языке будут заливать в глотку расплавленный свинец.

На слова боевика обратил внимание известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский, о чем и рассказал на своем канале в YouTube.

Дмитриевский часто публикуется в российских СМИ с антиукраинской направленностью, выступает в эфире телеканалов в «ДНР» и всячески продвигает тему о полном искоренении украинского языка.

Как известно, в «ДНР» уже лишили украинский язык статуса государственного, а обучение в школах и вузах полностью проходит на русском.

«И вот эти люди, которые придерживаются абсолютно людоедских, классических нацистских взглядов в самом диком их варианте, они нам предъявляют какие-то претензии по поводу ф*шизма, нацизма», – недоумевает журналист.

Казанский не подбирал выражений в сторону пропагандиста, работающего в структуре Министерства информации «ДНР». Он добавил, что за подобные слова Дмитриевский совершенно не понесет никакого наказания, поскольку в «республике» подобное абсолютно нормально.

«Так, а они разве не заливают? Я неоднократно слышал о том, что за украинский язык в ОРДЛО расстреливают», «А Кравчук хочет дать им больше русского», «Об этом маразме он очень скоро будет рассказывать курмаршалу», «Всеми своими действиями, начиная с начала войны, они доказывают, что они являют собой ничто иное, как ф*шизм», «Страшно, что московиты настолько оскотинены, что готовы заливать свинец в горло не только украинцам за украинский, но и белорусам за белорусский, латышам за латышский, молдаванам за молдавский, грузинам за грузинский и т.п.», – пишут в комментариях.

Напомним, процветание "ДНР" показали в одном фото.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" не пропускают людей в ОРДЛО.

Также Politeka писала, что боевики обвинили Киев в "издевательствах" над коммунальщиками Луганска.