У Білорусі під школи, у яких проходили вибори президента, випускники приносят свої стрічки та грамоти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Perepicka News.

На паркан однієї зі школ повісили плакат "Тут поховано наше майбутнє".

"Випускники білоруських шкіл приносять свої грамоти, стрічки, форму і нагороди до закладів, в яких відбувалися фальсифікації", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих світлинах можна побачити грамоти, стрічки випускників, біло-червоні кульки, плакати зі зверненнями до глав дільничих виборчих комісій: "Бобкову ганьба", "Давайте допоможемо Ользі порахувати голоси" і т.д.

Як відомо, масові протести в Білорусі почалися в ніч з 9 на 10 серпня, коли виборчі комісії почали оголошувати попередні результати, згідно з якими чинний президент набрав 93% голосів. Білоруси впевнені, що результати виборів були цинічно сфальсифіковані, тому почали виходити на вулиці з вимогою проведення чесних виборів. Силовики жорстко придушують повстання, застосовуючи проти активістів гумові кулі, кийки, світлошумові гранати і т.д.

Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу: "Схожий на палац".

Як писала Politeka, білорусам радять готуватися до партизанщини: "Якщо стане зовсім погано, можна лісами піти в Україну".