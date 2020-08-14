К школам несут грамоты и награды

В Беларуси под школы, в которых проходили выборы президента, выпускники приносят свои ленточки и грамоты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Perepicka News.

На забор одной из школ повесили плакат "Здесь похоронено наше будущее".

"Выпускники белорусских школ приносят свои грамоты, ленты, форму и награды в заведения, в которых происходили фальсификации", - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть грамоты, ленты выпускников, бело-красные шарики, плакаты с обращениями к главам участковых избирательных комиссий: "Бобкову позор", "Давайте поможем Ольге посчитать голоса" и т.д.

Как известно, массовые протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, когда избирательные комиссии начали оглашать предварительные результаты, согласно которым действующий президент набрал 93% голосов. Белорусы уверены, что результаты выборов были цинично сфальсифицированы, поэтому начали выходить на улицы с требованием проведения честных выборов. Силовики жестко подавляют восстание, применяя против активистов резиновые пули, дубинки, светошумовые гранаты и т.д.

Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".

Как писала Politeka, белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".