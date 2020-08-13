Російська журналістка, телеведуча й екс-кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак провела паралелі між білоруським і російським народами

На своїй сторінці в Instagram вона написала пост про те, що явили світові протести в Білорусі та чим це може обернутися в Росії, передає Politeka.net.

За її словами, виконувати накази, які віддає людина, котра чіпляється за владу, злочинно.

"Навіть якщо садистськими методами і всіма цими побиттями вдасться зупинити протест, всі вже завжди будуть знати, і сам Лукашенко в тому числі, його влада тримається тільки на страху, а не на виборі людей", – підкреслила Собчак.

Вона порадила росіянам звернути особливу увагу на те, що зараз відбувається в Білорусі:

"Нехай у наших "зірок" поки немає належної сміливості писати повні такого ж праведного гніву пости про протести в Хабаровську, про незаконні посадки після московських мітингів, це нічого, все ще прийде: і сміливість, і бажання. Так завжди закінчується режим того, хто не може вчасно піти і зрозуміти, що змінюваність влади – єдиний мирний шлях розвитку державної влади".

За її словами, можна недовго обманювати народ, мухлювати, переписувати результати виборів, але обдурити час й історію не вийде.

Раніше ми писали про те, що Собчак поділилася архівним інтерв'ю, в якому поставила запитання Лукашенку про те, якими він бачить власні похорони. Такого президент Білорусі не очікував і спочатку трохи забарився з відповіддю. Потім він пояснив, що мріє бути похованим у рідному селі без пафосу і гучних почестей, оскільки саме там відчуває себе найспокійніше.

Нагадаємо, Познер різко пройшовся по Лукашенку і закликав РФ до дій.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Також Politeka писала, що Протасевич розповів про справжнє ставлення білорусів до союзу з Росією.