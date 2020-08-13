Главный редактор Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич высказался о союзе Беларуси и России
В частности он уверен, что большинство белорусов не хотели бы объединения с Россией.
Об этом он рассказал в одном из интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.
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"Абсолютное большинство белорусов не хотели бы объединения с РФ, не хотели бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз. Поколение, которое этого хотело, повзрослело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться", – сказал Протасевич.
По мнению журналиста, вхождение в состав России привело бы к потере суверенитета и не только. Кроме того, он высказал мнение, что не хотел бы, чтобы Беларусь входила в состав страны, которую на международной арене считают террористом и изгоем.
"Я лично человек с прозападными взглядами и выступаю против углубленной интеграции и Союзного государства. То, как оно выглядит сейчас, союз с РФ для Беларуси означает не только потерю суверенитета, но и вхождение в состав страны, которая считается международным террористом и международным изгоем. Совершенно не хочется такой судьбы ни для своей страны, ни для белорусов", – пояснил он.
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