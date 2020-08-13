Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак провела параллели между белорусским и российским народами

На своей странице в Инстаграм она написала пост о том, что явили миру протесты в Беларуси и чем это может обернуться в России, передает Politeka.net.

По ее словам, выполнять приказы, которые отдает человек, цепляющийся за власть, преступно.

«Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», – подчеркнула Собчак.

Она посоветовала россиянам обратить особое внимание на то, что сейчас происходит в Беларуси:

«Пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придёт: и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти – единственный мирный путь развития государственной власти».

По ее словам, можно недолго обманывать народ, мухлевать, переписывать результаты выборов, но обмануть время и историю не получится.

Ранее мы писали о том, что Собчак поделилась архивным интервью, в котором задала вопрос Лукашенко о том, какими он видит собственные похороны. Такого президент Беларуси не ожидал и сначала немного замешкался с ответом. Затем он объяснил, что мечтает быть погребенным в родной деревне без пафоса и громких почестей, поскольку именно там чувствует себя спокойнее всего.

Напомним, Познер резко прошелся по Лукашенко и призвал РФ к действиям.

Как сообщала Politeka, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Также Politeka писала, что Протасевич рассказал об истинном отношении белорусов к союзу с Россией.