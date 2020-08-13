Журналист Владимир Познер высказался о ситуации в Беларуси и раскритиковал Александра Лукашенко

Мысли он озвучил в своей авторской колонке.

Журналист вспомнил последнюю встречу с белорусским лидером, и отметил, что уже тогда сделал некие выводы о нем.

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил Познер.

Он уверен, что действия Лукашенко уже показали, к чему он привел страну.

"Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство", - уверен журналист.

Также он подчеркнул, что властям РФ стоит пересмотреть отношения с президентом Беларуси.

"Не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?", - задался вопросом Познер.

Ранее российский комик Гарик Харламов также раскритиковал президента Беларуси, призвав его прекратить насилие.

По его словам, происходящее в Беларуси уже выходит за рамки.

"Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки", - отметил комик.

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