У білорусів немає іншого виходу, крім як іти у наступ на силовиків

Як передає Politeka, таку думку висловив політичний та військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

"Я знаю: важко, дуже важко зважитися на наступ, але у вас практично не залишилося виходу. І не треба думати, що силовики "...втомляться бігати за натовпом у важкому спорядженні". Раніше, ніж вони втомляться, ви закінчитеся. А потім під'їдуть нові силовики - зі Сходу", - написав Арестович, звертаючись до білорусів.

На переконання експерта, натовп ніколи не зможе перемогти структуру.

Він також пригадав український Майдан, який, за його словами, не був розтоптаний і розігнаний швидко тільки тому що він виділив з себе і організував власні силові структури: "Самооборону", "Правий сектор" і т.д.

"Білоруський протест повис на небезпечній межі - він ризикує залишитися протестом, замість того, щоб стати революцією", - вважає Арестович.

На думку експерта, якщо білоруси не почнуть створювати організовані структури опору, вони програють.

"Проблема в тому, що якщо навіть ці структури вами будуть створені, їм відразу потрібно ставити реальні завдання - на захоплення влади. А ви ніяк не зважитеся перейти грань, в той час, як режим її давно перейшов. Ви зрозумійте, якщо ви програєте, Венесуела вам здасться шостою ясельною групою дитячого саду, а забивання палицями в м'ясо - милим спілкуванням старих друзів", - написав Арестович.

Нагадаємо, білоруський спецназівець розробив план перемоги над ОМОНом Лукашенка: "Просто крики "ганьба" не працюють".

Як повідомляла Politeka, над Білоруссю нависла нова загроза: "Північна Корея в центрі Європи".