Протесты, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов, оставили Александру Лукашенко не так много вариантов решения ситуации

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в блоге для «Главреда» считает, что, скорее всего, Лукашенко, который шестой раз возглавит Беларусь, сможет подавить протесты, у которых слишком мало ресурсов.

В целом же результат зависит от того, насколько готова мобилизироваться оппозиция и как много людей она сможет привлечь.

«Белорусы требуют, чтобы Лукашенко ушел от власти, но сам он этого точно никогда не сделает. Разве что в гробу «уедет» с должности ... Лукашенко не собирается ни уходить от власти, ни делиться им с кем-либо. Поэтому он вполне готов применять насилие и за две ночи протестов доказал свою готовность к жестким методам. Наибольшая опасность сейчас заключается в том, что белорусские силовики начнут применять оружие против протестующих, и начнется расстрел», – пишет експерт.

В этой ситуации тревогу вызывает позиция стран Запада, которые не спешат особо реагировать на то, что происходит в Беларуси, развязывая руки Лукашенко. Чем закончится эскалация насилия, остается только догадываться.

Если он сможет подавить протесты, то превратит страну в подобие Северной Кореи посреди Европы. Непризнание всего цивилизованного мира толкнет Беларусь в объятия России с дальнейшей реализацией любых требований Кремля.

С другой стороны, жесткое подавление протестов с тысячами задержанными и сотнями пострадавших точно отрежет Лукашенко от Запада.

Однако, уверен Октисюк, «батька» не захочет плясать под дудку Путина и будет строить авторитарное государство с помощью выстроенной за почти 30 лет мощной репрессивной машиной.

В свою очередь белорусы, которых обманули, в дальнейшем будут противостоять несправедливости. Поэтому у Лукашенко останется только два пути:

«Или он окончательно погрузится в объятия России и углубит интеграцию с ней, или начнет строить собственную КНДР со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом он не слишком озабочен возможным ухудшением благосостояния белорусов - мол, есть картофель, сало и огурцы, поэтому с голоду не умрут», – отмечает автор.

Напомним, пострадавшие от протестов в Беларуси рассказали, как Лукашенко "любит" народ.

Как сообщала Politeka, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси.

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами.