У белорусов нет другого выхода, кроме как идти в наступление на силовиков

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

"Я знаю: трудно, очень трудно решиться на наступление, но у вас практически не осталось выхода. И не надо думать, что силовики "...устанут бегать за толпой в тяжелом снаряжении". Раньше, чем они устанут, вы закончитесь. А потом подъедут новые силовики - с Востока", - написал Арестович, обращаясь к белорусам.

По убеждению эксперта, толпа никогда не сможет победить структуру.

Он также вспомнил украинский Майдан, который, по его словам, не был растоптан и разогнан быстро только потому что он выделил из себя и организовал собственные силовые структуры: "Самооборону", "Правый сектор" и т.д.

"Белорусский протест повис на опасной грани - он рискует остаться протестом, вместо того, чтобы стать революцией", - считает Арестович.

По мнению эксперта, если белорусы не начнут создавать организованные структуры сопротивления, они проиграют.

"Проблема в том, что если даже эти структуры будут вами созданы, им сразу нужно ставить реальные задачи - на захват власти. А вы никак не решитесь перейти грань, в то время, как режим ее давно перешел. Вы поймите, если вы проиграете, Венесуэла вам покажется шестой ясельной группой детского сада, а забивание палками в мясо - милым общением старых друзей", - написал Арестович.

Напомним, белорусский спецназовец разработал план победы над ОМОНом Лукашенко: "Просто крики "позор" не работают".

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