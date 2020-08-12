Білорусам дали поради, як ефективно протистояти силовикам під час протестів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис російського політичного діяча Іллі Яшина в соцмережі.

Так, він повідомив, що колишній спецназівець МВС Білорусі (в/ч 3214) поділився інформацією з учасниками протестів у Білорусі, спираючись на свій особистий досвід.

Колишній військовий розповів, що дві години бігати в повному обмундируванні складніше, ніж стояти і потихеньку виштовхувати натовп, тому порадив учасникам протестів "не воювати відкрито", а вимотувати силовиків біганиною з одного місця в інше.

Також він розповів, що спецназівці прибували на місця протестів заздалегідь і їхали пізніше, ніж все закінчувалось. Таким чином на сон залишалося зовсім мало часу, тому він порадив білорусам "вкидати" інформацію про майбутні протести, навіть якщо вони не плануються. Так активісти зможуть "вимотувати" силовиків.

Він наголосив, що ОМОН, внутрішні війська, міліція і військові мають різні навички і підготовку, тому важливо вміти їх розрізняти. Найжорстокіший - ОМОН.

Також колишній спецназівець порадив знімати всі звірства на камеру, фіксувати шеврони і нашивки, адже згодом цих людей треба буде судити за перевищення повноважень.

"Ви не уявляєте, як їм страшно під цими щитами! Кричіть, що їх будуть судити, що в Білорусі є смертна кара, що їм світить трибунал, що вони порушують присягу. Це діє. Просто "ганьба" і "сволочі" не працює. Вони розуміють мову сили, а не етики. Не забувайте, що їхня професія - насильство", - додав він.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів, до чого приведуть звірячі побоїща в Білорусі: "І тоді хтось знаходить зброю і...".

Як повідомляла Politeka, над Білоруссю нависла нова загроза: "Північна Корея в центрі Європи".