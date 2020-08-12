Белорусам дали советы, как эффективно противостоять силовикам во время протестов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на запись российского политического деятеля Ильи Яшина в соцсети.

Так, он сообщил, что бывший спецназовец МВД Беларуси (в/ч 3214) поделился информацией с участниками протестов в Беларуси, опираясь на свой личный опыт.

Бывший военный рассказал, что два часа бегать в полном обмундировании сложнее, чем стоять и потихоньку выталкивать толпу, поэтому посоветовал участникам протестов "не воевать открыто", а изматывать силовиков беготней из одного места в другое.

Также он рассказал, что спецназовцы всегда прибывали на места протестов заранее и уезжали позже, чем все заканчивалось. Таким образом, на сон оставалось совсем мало времени, поэтому он посоветовал белорусам "вбрасывать" информацию о предстоящих протестах, даже если они не планируются. Так активисты смогут "вымотать" силовиков.

Он подчеркнул, что ОМОН, внутренние войска, милиция и военные имеют различные навыки и подготовку, поэтому важно уметь их различать. Самый жестокий - ОМОН.

Также бывший спецназовец посоветовал снимать все зверства на камеру, фиксировать шевроны и нашивки, так как впоследствии этих людей надо будет судить за превышение полномочий.

"Вы не представляете, как им страшно под этими щитами! Кричите, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "позор" и "сволочи" не работает. Они понимают язык силы, а не этики. Не забывайте, что их профессия - насилие", - добавил он.

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