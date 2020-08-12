Ветеран АТО Олексій Петров вважає, що про воду для Криму вже домовилися
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що Україна може відновити водопостачання Криму у разі "гуманітарної катастрофи" на півострові.
На своєму каналі в Youtube ветеран АТО Олексій Петров запідозрив, що тема "відновлення води" знову була піднята з конкретною метою, передає Диалог.uа.
"Маніпуляції причинами, чому ми повинні подати воду в Крим, чесно кажучи, мене напружують. У мене таке відчуття, що вони давно про все домовилися. Тепер тільки шукають формулювання, готують інформаційний грунт для того, щоб це зробити відповідно до домовленостей", - висловив думку Петров.
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Можливу подачу води до Криму ветеран АТО назвав "зрадою національних інтересів України". Також він запідозрив українську владу в допомозі окупаційним військам.
"Подача води в Крим - це допомога окупаційним військам. І про деокупацію (повернення) Криму відразу ж можна забути", - висловив упевненість ветеран АТО. Він уточнив, що даним рішенням Україна тільки зміцнить окупаційний режим на своєму півострові.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в черговий раз торкнувся теми поставок води в Крим і назвав умови, за яких вона піде на півострів.
Однак прем'єр не пояснив, як можна буде контролювати, кому саме буде подаватися вода. І не розповів про ті методи, якими постачатимуть воду у разі гуманітарної катастрофи.
Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.
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