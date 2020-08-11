Російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на події в Білорусі

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш, в якому розкритикував президента Олександра Лукашенка за те, що відбувається, передає Politeka.net.

При цьому співак традиційно не обійшовся без нецензурної лексики:

"Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ е*ошить?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше - батька,

А теперь, наверно, - отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!".

Вірш Шнуров супроводив фотографією натовпу мирних протестувальників з ліхтариками в руках.

Публікація викликала жвавий інтерес, зібравши більше 94 тисяч лайків і понад 2700 коментарів:

"У самих такий же!!!", "Що тобі заважало такий же віршик Путіну написати?!", "Правильні слова. Сама з Мінська. Те, що показують, це ще квіточки. А насправді тут пиз..ць", " Батька подивився на Вовку і подумав: чим я гірше. Буду королем до гробу! Не ї*е, що скажуть люди!", "У цій свавільній країні у мене живуть найрідніші люди.... Я знаю не з чуток, як люди мучаться і виживають... Бояться всього, бо не мають своєї думки і слова!", - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, що запитання Ксенії Собчак про те, якими бачить свої похорони Олександр Лукашенко, застало президента Білорусі зненацька. Потім він розповів, що хоче бути похованим в рідному селі без пафосу і величезної кількості людей.

Нагадаємо, російський музикант Шнуров визнав Донбас українським.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Лукашенку "дісталося" на мітингу від харків'ян.