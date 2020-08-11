Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на события в Беларуси

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал стих, в котором раскритиковал президента Александра Лукашенко за происходящее, передает Politeka.net.

При этом певец традиционно не обошелся без нецензурной лексики:

«Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ е*ошить?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше - батька,

А теперь, наверно, - отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!».

Стих Шнуров сопроводил фотографией толпы мирных протестующих с фонариками в руках.

Публикация вызвала оживленный интерес, собрав свыше 94 тысяч лайков и более 2700 комментариев:

«У самих такой ж !!!», «Что тебе мешало такой же стишок Путину написать?!», «Правильные слова. Сама из Минска. То, что показывают, это ещё цветочки. А на самом деле здесь пиз..ц», «Батька посмотрел на Вовку и подумал: чем я хуже. Буду королём до гроба! Не е*ёт что скажут люди!», «В этой беспредельной стране у меня живут самые родные люди.... Я знаю не понаслышке, как люди мучаются и выживают... Боятся всего, так как ни имеют своего мнения и слова!», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали, что вопрос Ксении Собчак о том, какими видит свои похороны Александр Лукашенко, привел президента Беларуси в замешательство. Затем он рассказал, что хочет быть похороненным в родной деревне без пафоса и огромного количества людей.

Напомним, российский музыкант Шнуров признал Донбасс украинским.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Лукашенко "досталось" на митинге от харьковчан.