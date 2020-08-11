Не встиг світ отямитися після катастрофи в Бейруті, де потужний вибух у порту знищив півміста, як світ попередили про нову небезпеку

Голова Національної нафтової корпорації (NOC) Мустафа Саналла прогнозує ще більш масштабну катастрофу, передає телеграм-канал «Добрий Шубін».

Він нагадав про те, що на експортних терміналах Лівії знаходяться наповнені до країв цистерни з нафтою, які становлять небезпеку як для місцевих жителів, так і самих об'єктів.

"Мілітаризація нафтових об'єктів, присутність найманців, а також військова ескалація збільшують ризики, які вуглеводні і хімічні речовини, що зберігаються в нафтових портах, представляють для робітників і місцевого населення. Це може призвести до катастрофи, яка буде більш серйозною, ніж порт Бейрута, і до масових руйнувань, через які Лівія зникне з ринку нафти на довгі роки",- заявив Саналла.

"P. S. Коротко про те, до чого прагнуть руцке в Лівії. Їм потрібно вбити лівійську нафту, щоб продавати свою. Все як завжди - рознощики злиднів і розрухи...", - додав автор публікації, коментуючи побоювання лівійця.

Зазначимо, раніше NOC вже висловлювала стурбованість з приводу присутності російських та інших найманців на родовищі нафти "Еш-Шарара".

"На лівійських родовищах нам не потрібні російські та інші іноземні найманці, мета яких - припинити видобуток нафти. Нам потрібні патріотичні, професійні та незалежні сили безпеки, які сприятимуть відновленню нафтовидобутку на благо всього лівійського народу, а доходи розподілятимуться справедливо і прозоро по всій Лівії", – підкреслив глава корпорації.

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