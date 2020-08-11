Не успел мир прийти в себя после катастрофы в Бейруте, где мощный взрыв в порту уничтожил полгорода, как мир предупредили о новой опасности

Председатель Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла прогнозирует еще более масштабную катастрофу, передает телеграмм-канал «Добрый Шубин».

Он напомнил о том, что на экспортных терминалах Ливии находятся наполненные до краев цистерны с нефтью, которые представляют опасность как для местных жителей, так и самих объектов.

«Милитаризация нефтяных объектов, присутствие наемников, а также военная эскалация увеличивают риски, которые углеводороды и химические вещества, хранящиеся в нефтяных портах, представляют для рабочих и местного населения. Это может привести к катастрофе, которая будет более серьезной, чем порт Бейрута, и к массовым разрушениям, из-за которых Ливия исчезнет с рынка нефти на долгие годы», –заявил Саналла.

«p.s. Коротко о том, к чему стремятся руцке в Ливии. Им нужно убить ливийскую нефть, чтобы продавать свою. Все как обычно - разносчики нищеты и разрухи...», – добавил автор публикации, комментируя опасения ливийца.

Отметим, ранее NOC уже выражала обеспокоенность по поводу присутствия российских и других наемников на месторождении нефти «Эш-Шарара».

«На ливийских месторождениях нам не нужны российские и другие иностранные наемники, цель которых - прекратить добычу нефти. Нам нужны патриотические, профессиональные и независимые силы безопасности, которые будут способствовать возобновлению нефтедобычи на благо всего ливийского народа, а доходы будут распределяться справедливо и прозрачно по всей Ливии», – подчеркнул глава корпорации.

Напомним, Саудовская Аравия начинает конфликт с Россией.

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