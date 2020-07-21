Империя нужна только российскому чиновничеству и силовикам

Об этом на своей странице в Facebook заявил российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

По его словам, жители российских регионов желают самоуправления и независимости от Кремля.

"Вера в доброго царя умерла. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию", – считает эксперт.

Делая выводы из протестов, убежден Эйдман, становится ясным, что империя в России необходима лишь чиновничеству и силовикам, обычные люди в регионах желают самоуправления и независимости от Кремля.

Кроме того, полагает социолог, одним из популярных требований оппозиции может свобода регионов от чиновников из Москвы и олигархов.

"Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались", – подытожил Игорь Эйдман.

Politeka писала, что Украина может получить шанс молниеносно вернуть свои территории. Об этом в своем блоге на Цензоре пишет политолог Андрей Воропаев.

Эксперт убежден, что так называемое "волеизъявление" россиян оказалось токсичным даже для российского общества с его специфическими представлениями о морали.

По его мнению, Кремлю после активизации уличных беспорядков по всей стране стоит ожидать требований от экономических уступок до политических свобод.

Основное условие для смены правящего режима в РФ – желание политиков закопать "томагавк войны". Об этом в интервью Обозревателю заявил в 2018 году журналист и телеведущий Евгений Киселев.

Эксперт провел параллели между ситуацией в СССР, когда стало возможным отстранение от власти бывшего генсека КПСС Никиты Хрущева и сегодняшней ситуацией в Российской Федерации.

"В отличие от 1964 года, ситуация немного другая. В Советском Союзе было коллективное руководство. И проголосовать на заседании политбюро, затем на заседании ЦК КПСС, отстраниы большинством голосов от занимаемой должности первого секретаря ЦК Компартии было с точки зрения Устава партии абсолютно легитимным решением. Если говорить о президенте России, то его невозможно отстранить голосованием большинства членов ближнего круга. Президент России может уйти в отставку только в порядке импичмента либо в порядке добровольного сложения с себя полномочий", – объяснил Киселев.

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