"Гиперзвуковые" восторги президента РФ Владимира Путина говорят о том, что он не понимает механизма гонки вооружений

Об этом в 2018 году на своей странице в соцсети Facebook заявил бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох, сообщает Politekа.

Политик считает, что своими заявлениями Путин лишь делает подарок военным США.

"Он думает, что запустив эту пугалку, он просто "умоет" американцев. Да еще и покрасуется перед всем белым светом. Он не понимает, что он делает подарок Пентагону и всему американскому ВПК. Нет ничего более желанного для них, чем такая страшилка от русских. Скоро за океаном про нее расскажут столько "жутких" подробностей, что Конгресс, визжа от хорошо управляемого "страха", проголосует за новые ассигнования на перевооружение. Причем полное и всех родов войск", – предположил Кох.

Следующим шагом, по мнению эксперта, будет то, что к Путину в кабинет придут чекисты с военными и скажут, что "наша карта бита".

"Что американцы нашли противоядие и теперь уж деваться некуда – надо выделять деньги на разработку ракеты против этого противоядия. И маховик гонки вооружений начнет раскручиваться все сильнее и сильнее. А он, слабый и недалекий старикашка, совершенно точно не в силах будет его остановить. Тем более, что доклады разведки будут все страшнее и страшнее, и "правды" в них будет все больше и больше (уж американцы постараются организовать правильные и впечатляющие утечки информации)", – прогнозирует Альфред Кох.

Политик указывает также на тот факт, что денег на перевооружение у России будет меньше и меньше.

"Отгадайте: у кого они быстрее кончатся? Как говорится, ловкость рук – и никакого мошенничества. И не надо никакой войны, первого удара, второго удара. Россия сама себя без штанов оставит. Неужели ему невдомек, что сценарий, по которому он сейчас шпарит с таким энтузиазмом, написан в Вашингтоне?", – резюмировал Альфред Кох.

Politeka писала, что Владимир Путин может попытаться вернуть воду в Крым военным путем. Об этом заявила украинский публицист Лариса Волошина.

По ее мнению, при подобном развитии событий Россия нарвется на кровавое сопротивление новые санкции.

"Путин может попытаться напасть, но ситуация в России изменилась: экономика страдает от убытков, высокой цены на нефть и больших золотовалютных запасов у них больше нет. Пойти на еще одну оккупацию – это нарваться на санкции и сопротивление. Украина другая, без масштабного кровопролития это наступление не обойдется", – заверила Волошина.

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