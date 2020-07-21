Кремль не столько пытается экспортировать свои ценности, сколько разрушает чужие

Такое мнение в своем блоге на сайте Крым. Реалии озвучил журналист Павел Казарин, информирует Politeka.

По его словам, задача российской пропаганды состоит не в том, чтобы доказать превосходство Кремля, она пытается доказать, что все "одинаковые".

"Старается похоронить правду в нагромождении лжи – и оттого щедро торгует конспирологией. Аннексия Крыма, вторжение на Донбасс и уничтожение пассажирского Боинга проявили этот подход особенно ярко. Расчет прост – чем больше информационного мусора, тем выше шанс, что факты попросту ускользнут от внимания аудитории", – объяснил Казарин.

Новая реальность, считает журналист, изменила цензуру: отныне это это десятки взаимопротиворечащих версий, которые погружают обывателя в растерянность, мешают отличить правду от лжи, важную информацию от вброса, факт – от фейка.

"Современная Москва, судя по всему, сделала ставку именно на это. Она целенаправленно торпедирует чужие институты и доверие. Подкармливает фриков. Инвестирует в хаос. По каждому предмету дискуссии вбрасываются дополнительные версии, единственная задача которых – погрести под собой правильный ответ. "Луна – выдумка масонов". "Луна сделана из швейцарского сыра". "Луна – рукотворный круг, прибитый гвоздями к небесной тверди". Все эти заявления призваны заглушить голоса тех, кто робко напоминает, что Луна – спутник Земли. И главная проблема этой стратегии в том, что для нее не существует противоядия", – раскрывает цели российской пропаганды автор.

Происходит это потому, что в медиа рядом с теми, кто пытается работать по правилам, пустили корни те, кто любые правила игнорирует.

"Факты сухи и рациональны. А информационный шум продает себя при помощи эмоций. В этой схватке нередко побеждает не тот, кто говорит правду, а тот, кто говорит ярче. Манипуляции привлекательнее правды ровно по той же причине, по которой люди предпочитают джанк-фуд – здоровому питанию. Судя по всему, нам теперь впору говорить об эпохе джанк-контента", – убежден Павел Казарин.

Журналист акцентирует внимание на том, что новая реальность обнулила старые правила.

"Нет никакого смысла прятать от этого факта голову в песок. В конце концов, подобная поза делает вас только лишь уязвимее", – резюмировал Казарин.

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