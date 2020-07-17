Что будет с Россией в ближайшие годы?

Каждая попытка империи укрепить себя – шаг в направлении распада

Такое мнение в 2018 году озвучил российский оппозиционер Константин Боровой, сообщает Politeka.

Политик говорит, что не принадлежит к числу оптимистов, считающих, что России грозит период застоя до 2042 года.

"Мы сегодня находимся в середине большого исторического процесса распада последней большой империи – Советской империи. Чтобы увидеть этот процесс, надо смотреть на него в диапазоне 50–70 лет. Часть этого временного диапазона в будущем. Распад Советской империи начался в 1980–1985 годах. Два признака распадающейся империи проявились именно в это время – милитаризм и экспансионизм, не подтвержденные экономическими и политическими ресурсами. История распада империй богата многими примерами: от империи Александра Великого, через Османскую и Британскую империи и до Югославии. Но всегда это происходит по одной и той же схеме. Но это предмет отдельной статьи", – объяснил свою точку зрения Боровой.

Оппозиционер убежден в том, что любое действие империи, каждая ее попытка укрепить себя – это еще один шаг в направлении распада.

"Советская империя находится в активном процессе распада уже 35–45 лет. Статистика, примеры других распадающихся империй отводят России в ее нынешнем виде не более 12 лет. Момент дезинтеграции может начаться в любой момент", – считает Константин Боровой.

Прогнозируя, как будет происходить распад России, оппозиционер отметил, что определять этот процесс будет современная пропагандистская кампания, которую в Кремле рассматривают как инструмент сдерживания.

"Погромы магазинов и развешанные на столбах сначала противники, а потом сторонники режима? Миллионный митинг, а в ответ очередной "плачущий премьер": мы хотели как лучше? Марш коленопреклоненных сторонников, который закончится расстрелом толпы мечтающим о повышении верным силовиком, на всякий случай?", – высказал возможные варианты развития событий в России Константин Боровой.

Politeka писала, что жители Крыма разочарованы действиями власти РФ: "Мы такой России не ждали и не хотели".

Основатель популярной рок-группы упрекнул РФ за аннексию Крыма: "Очень удобный анархизм"

"Тащит в пещеру": писатель Сотник рассказал, как путинский режим меняет мозги россиян.