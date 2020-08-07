Серед бойовиків "ЛДНР" зростає кількість випадків суїциду, через що російські куратори ввели для окупантів нову заборону

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення офіцера ЗСУ і блогера Анатолія Штірліца на його Telegram-каналі.

За даними офіцеру ЗСУ, бойовиків змушують "під підпис" відмовитись від алкоголю та наркотичних речовин, адже саме вони, як вважає командування "ЛДНР", стають причиною небойових втрат та суїцидів.

"В підрозділах російсько-окупаційних 1 та 2 АК під підпис довели вимогу командування про заборону вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин. Останнього часу значно збільшилася кількість суїцидів та не бойових втрат", - повідомив Штірліц.

Як відомо, з 27 липня 2020 року на Донбасі оголошено всеосяжне перемир'я, в рамках якого забороняється відкривати вогонь, залучати снайперів, використовувати аеророзвідку і т.д. Слід зазначити, що бойовики знехтували новим перемир'ям практично одразу - вже в перші півгодини після його початку з боку окупантів лунали постріли в бік українських позицій. Також українські військові критикують нове перемир'я через те, що фактично контролювати можна тільки ЗСУ, тоді як будь-які дії і переміщення окупантів залишаються невідомими.

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Раніше Politeka повідомляла, що волонтер пояснив, чим нове перемир'я відрізняється від попередніх: "Ту сторону не контролює ніхто і ніяк".

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