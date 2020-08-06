Під час перемир'я українська армія тримає лінію фронту і методично завдає шкоди противнику, однак несе при цьому втрати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис військового волонтера Романа Доніка.

"Останнім часом дуже часто (ЗСУ несуть втрати, - ред.), саме тому, що російські найманці використовують протипіхотні міни російського виробництва, заборонені до використання міжнародними конвенціями", - повідомив він.

Саме тому, за словами воонтера, в Україні вже давно систематичні перемир'я не викликають у військових ніяких емоцій.

Однак сьогоднішнє перемир'я, як наголосив Донік, кардинально відрізняється від усіх попередніх тим, що воно не просто однобічне - воно ще й контролюється тільки з боку України.

"Ніхто не знає, що робить противник. Групи ОБСЄ вже давно бойовики не пускають на своїх позиціях туди, куди пускати не хочуть. Їх тупо не пускають. Усе. Важелів впливу на російських найманців ні у ОБСЄ, ні у ТКГ немає", - зазначив волонтер.

Крім того, за його словами, камери ОБСЄ, за допомогою яких повинні вести спостереження за позиціями і комунікаціями бойовиків "дивним чином" практично всі вийшли з ладу. Це означає, що за позиціями і бійцями спостерігає ОБСЄ і контролюють вищі офіцери за наказом Хомчака.

"Ту сторону не контролює ніхто. Ніяк. ОБСЄ з безпілотників знімають інформацію, але перевірити чи підтвердити її візуальним контактом не можуть. Не пускають. Тобто ми не знаємо, що зараз поза зоною прямої видимості робить противник. Куди просувається, де копає нові позиції. Де заходить в сіру зону. Куди стягує бронетехніку і артилерію. Де обладнає мінометні позиції. Ми цього не знаємо", - повідомив Донік.

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