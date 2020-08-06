Во время перемирия украинская армия держит линию фронта и методично наносит урон противнику, однако несет при этом потери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение военного волонтера Романа Доника.

"В последнее время очень часто (ВСУ несут потери, - ред.), именно потому, что российские наемники используют противопехотные мины российского производства, запрещенные к использованию международными конвенциями", - сообщил он.

Именно поэтому, по словам воонтера, в Украине уже давно систематические перемирие не вызывают у военных никаких эмоций.

Однако сегодняшнее перемирие, как подчеркнул Доник, существенно отличается от всех предыдущих тем, что оно не просто одностороннее - оно еще и контролируется только со стороны Украины.

"Никто не знает, что делает противник. Группы ОБСЕ уже давно боевики не пускают на своих позициях туда, куда пускать не хотят. Их тупо не пускают. Все. Рычагов влияния на российских наемников ни у ОБСЕ, ни у ТКГ нет", - отметил волонтер.

Кроме того, по его словам, камеры ОБСЕ, с помощью которых должны вести наблюдение за позициями и коммуникациями боевиков "странным образом" практически все вышли из строя. Это означает, что за позициями и бойцами наблюдает ОБСЕ и контролируют высшие офицеры по приказу Хомчака.

При этом пророссийских боевиков не контролирует никто и никак.

"ОБСЕ с беспилотников снимают информацию, но проверить или подтвердить ее визуальным контактом не могут. Не пускают. То есть мы не знаем, что сейчас вне зоны прямой видимости делает противник. Куда продвигается, где копает новые позиции. Где заходит в серую зону. Куда стягивает бронетехнику и артиллерию. Где оборудует минометные позиции. Мы этого не знаем", - сообщил Доник.

Как известно, всеобъмлющее перемирие стартовало на Донбассе с 27 июля. В рамках новых договоренностей запрещена аэроразведка, использование снайперов, открытие огня, копание окопов и т.д. При этом обстрелы со стороны боевиков прозвучали уже в первые полчаса после начала "перемирия".

Что же касается потерь со стороны ВСУ, в командовании ООС уверяют, что все потери, которые фиксировались от начала перемирия, были небоевыми. То есть военные умирали от болезней либо погибали в следствие несчастных случаев, неосторожного обращения с оружием и т.д.

Напомним, прессекретарка Зеленского Юлия Мендель нарвалась на шквал критики после заявления о Донбасс.